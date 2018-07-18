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شمال قبرص: مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 17:18

شمال قبرص: مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا
من المكان (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي 19 شخصًا مصارعهم، اليوم الأربعاء، جراء غرق قارب كان يقل حوالي 147 مهاجرا قبالة سواحل قبرص، فيما لا تزال عمليات البحث عن 35 مفقودًا على الأقل جارية.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر في قيادة خفر السواحل القبرصية الشمالية، قولهم إن قاربا غرق قبالة منطقة "يني أرنكوي"، وعلى متنه حوالي 147 مهاجرًا.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق التابعة للقيادة نفّذت عملية لإنقاذ المهاجرين.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن مصرع 19 مهاجرا، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 103 آخرين.

وأكّدت أن الفرق تواصل عملياتها للبحث عن 25 مهاجرا في عداد المفقودين.

فيما قالت محطة "سي إن إن تركيا" إن 30 شخصا على الأقل ما زالوا مفقودين وأن عمليات الإنقاذ مستمرة من جانب خفر السواحل في تركيا وشمال قبرص فضلا عن قوارب تجارية تبحر في المنطقة.

 


#قبرص الشمالية
#شمال قبرص
#تركيا
#غرق مهاجرين

من عرب 48

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