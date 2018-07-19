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الأرض ترتعد: زلزال في ألاسكا وآخر في المكسيك

تاريخ النشر: 19/07/2018 - 21:58

الأرض ترتعد: زلزال في ألاسكا وآخر في المكسيك
المكسيك (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جنوب شبه جزيرة ألاسكا الأميركية؛ فيما ضرب زلزال آخر بقوة 5.7 درجات، اليوم، جنوبي ووسط المكسيك، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو أضرار، بحسب وكالة " أسوشيتد برس".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، غبر موقعها الإلكتروني، أن مركز الزلزال في ألاسكا يبعد 92 كيلومترًا عن جنوب غرب جزيرة شرينابورا في ألاسكا، وعلى عمق 17.1 كيلومتر.

ولم ترد أنباء عن وقع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

فيما قالت الهيئة إن زلازالا آخر ضرب وسط وجنوبي المكسيك ومركز الزلزال وقع قرب مدينة هواغوابان دا ليون، في ولاية أوكساكا الجنوبية، وتبعد 230 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة، مكسيكو سيتي.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن هيئة الدفاع المدني الفيدرالية في المسكيك، عدم ورود أنباء فورية عن حوادث.

وأخلى موظفون يعملون في أبراج بالعاصمة مكسيكو سيتي، مبانيهم بشكل مؤقت، على إثر الزلزال، وفق المصدر ذاته.

تجدر الإشارة أن زلزالًا بقوة 7.1 درجات أسفر عن مصرع 369 شخصًا في المكسيك في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، معظمهم في العاصمة، كما تسبب بتدمير مئات المباني.

 


#هزة أرضية
#ألاسكا
#المكسيك
#زلزال

من عرب 48

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