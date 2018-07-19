  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تحقيق حول مخاطر اليروانيوم على "الأمن القومي" الأميركي

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 23:54

تحقيق حول مخاطر اليروانيوم على "الأمن القومي" الأميركي
(Pixabay)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: خالد السيد

بدأت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إجراء تحقيق في مدى خطر واردات اليورانيوم على "أمنها القومي"، والتي تستخدمها بالأساس في تغذية محطات الطاقة النووية والغواصات.

وصرحوزير التجارة، ويلبر روس، في بيان: "إن إنتاجنا من اليورانيوم اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية قد انخفض من 49% عام 1987 إلى 5%".

وأضاف: "سيتم إجراء مراجعة شاملة وعادلة وشفافة"، لتحديد ما إذا كانت واردات اليورانيوم تهدد الأمن القومي.

هل ساهم المونديال في تحسين الاقتصاد الروسي؟
وتحدّث التقرير عن رصده للإيرادات في العام الماضي خلال بطولة كأس القارات، إذ ذكر أنّ الزوار الأجانب أنفقوا نحو 700 مليون دولار فيها. فيما لم يتطرق المسح إلى الأموال التي أنفقها المشجعون على تذاكر دخول الملاعب والفنادق.
 

ويزود اليورانيوم 99 مفاعلًا نوويًا، تنتج 20% من الكهرباء في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تشغيل أسطول بحري من غواصات وحاملات طائرات.

وتستورد البلاد جُلّ احتياجاتها من اليورانيوم من دول كروسيا وكازاخستان وأوزباكستان، وبأسعار تنافس الإنتاج المحلي، ما أثّر عليه سلبًا، الأمر الذي دفع إلى التفكير باتخاذ إجراءات تحد من أخطار محتملة لتلك الاعتمادية على دول بعينها، قد تشمل تنويع مصادر الخام وفرض رسوم جمركية على الواردات.

وفي حال تم فرض رسوم على اليورانيوم، فإن تكاليف إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة النووية سترتفع، إلا أن ذلك يتماشى مع السياسات التجارية الجديدة التي تنتهجها إدارة الرئيس، دونالد ترامب.

 


#الولايات المتحدة
#اليورانيوم
#وزارة التجارة الأميركية
#الأمن القومي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ولايات أميركية تقاضي الحكومة الفيدرالية جراء سياسة الهجرة
ولايات أميركية تقاضي الحكومة الفيدرالية جراء سياسة الهجرة

2018-07-18

ألمانيا تمنع طلب اللجوء من المغرب العربي
ألمانيا تمنع طلب اللجوء من المغرب العربي

2018-07-18

شمال قبرص: مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا
شمال قبرص: مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا

2018-07-18

الأكثر قراءة

الاحتلال يقرع طبول الحرب... جزرة السياسة أولا

الاحتلال يقرع طبول الحرب... جزرة السياسة أولا

2018-07-17
جنين: قتيلة من عرابة و6 إصابات بحادث طرق

جنين: قتيلة من عرابة و6 إصابات بحادث طرق

2018-07-17
تحليلات إسرائيلية | صفقة ترامب وبوتين: سورية مقابل أوكرانيا

تحليلات إسرائيلية | صفقة ترامب وبوتين: سورية مقابل أوكرانيا

2018-07-17
مئات السوريين يقتربون من السياج الحدودي قرب القنيطرة

مئات السوريين يقتربون من السياج الحدودي قرب القنيطرة

2018-07-17
الكرواتيّون يستقبلون فريقهم استقبالَ الفاتحين

الكرواتيّون يستقبلون فريقهم استقبالَ الفاتحين

2018-07-17