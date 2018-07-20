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روسيا: الخارجية تستدعي سفير اليونان لديها

تاريخ النشر: 20/07/2018 - 20:20

روسيا: الخارجية تستدعي سفير اليونان لديها
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

قامت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، باستدعاء السفير اليوناني في موسكو احتجاجًا على طرد أثينا دبلوماسييْن روسييْن.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، قالت فيه إنه تم تقديم احتجاج شفهي وكتابي للسفير اليوناني أندرياس فريغاناس، بسبب طرد أثينا دبلوماسييْن روسيين، وتصريحات المسؤولين اليونانيين ضد روسيا.

وقررت الحكومة اليونانية، الأسبوع الماضي، طردَ دبلوماسيين روسيين اثنين، وحظر دخول اثنين آخرين إلى البلاد بدعوى "قيامهم بأعمال تهدد الأمن القومي للبلاد".

واتهمت صحف يونانية، الدبلوماسيين الروس الأربعة بالسعي إلى تحريض السكان على تصعيد التظاهر والاحتجاج بخصوص "مشكلة الاسم" بين اليونان ومقدونيا.

ووقعت مقدونيا واليونان، في تموز الماضي، على اتفاق ستغير بموجبه مقدونيا اسمها إلى شمال مقدونيا. وفي المقابل، قامت أثينا بتسهيل جهود جارتها الشمالية للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، إلا أن الرئيس المقدوني جورجى إيفانوف، أعلن، في 26 حزيران/يونيو الماضي، أنه لن يوقع القرار المتعلق بقانون "اتفاق تغيير اسم البلاد" المبرم مع اليونان.

وفي حزيران الماضي، حذر مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، من انضمام مقدونيا المحتمل لحلف الناتو، معتبرًا إياه خطوة "خاطئة" ستترتب عليها تداعيات سلبية.

 


#الروس
#وزارة الخارجية الروسية
#روسيا
#دبلوماسيين
#سفير اليونان

من عرب 48

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