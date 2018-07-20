محادثة مُسجّلة سرًّا بين ترامب ومحاميه السابق بشأن ممثلة إباحية

سجَّل، المحامي السابق للرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، مايكل كوهين، وبشكل سرّي؛ محادثةً بينهما حول إجراء تحويل مالي لممثلة إباحية سابقة تدَّعي إقامة علاقة جنسية مع ترامب في 2006، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن كوهين، سجل هذه المحادثة قبل شهرين. وأضافت أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عثروا على هذا التسجيل خلال مداهمتهم مكتب كوهين، في 9 نيسان الماضي.

ويُعدُّ كوهين، من أبرز المحامين الذين اعتمد عليهم ترامب، خلال حملته في الانتخابات الرئاسية، في 2016، حيث تولى قضايا عديدة مرتبطة بترامب وشركاته.

وقال المحامي الشخصي لترامب، رودي جولياني، في اتصال هاتفي مع "نيويورك تايمز"، إن ترامب ناقش بالفعل مع كوهين، تحويل أموال إلى هذه الممثلة (ستورمي دانيلز)، لكن في النهاية لم يتم التحويل.

وأضاف جولياني، أن التسجيل لا يتجاوز دقيقتين، وترامب لم يقم بأي شيء خاطئ. ورفض مايكل كوهين، التعليق على هذا التسجيل ومدى صحته.

ونفى ترامب، في نيسان الماضي، علمه بدفع محاميه 130 ألف دولار للممثلة، مقابل التزامها الصمت بشأن العلاقة الجنسية المفترضة. وأضاف أنه لا يعلم من أين حصل كوهين على المال لدفع هذا المبلغ.

وأقامت ستورمي، دعوى قضائية تطلب فيها إعلان بطلان اتفاق لحفظ السرية أبرمته مع محامي ترامب، في 28 تشرين الأول 2016، أي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ترامب.

وقالت في الدعوى إن الاتفاق باطل، لأن الطرف الثاني، وهو ترامب، لم يوقعه بنفسه، بل وقعه كوهين نيابة عنه.