باكستان: انتحار مرشح مستقل للانتخابات المُقبلة

انتحرَ، اليوم السبت، مرشحٌ مستقل للانتخابات الباكستانية العامة المقبلة، وفقًا لما ذكرته قناة "جيو نيوز" الباكستانية.

ونقلت القناة عن الشرطة أن المرشح ميرزا محمد موغال، من مدينة فيصل أباد، أطلق النار على نفسه "بعد خلاف مع أبنائه"، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب صحيفة "ذا نيوز" المحلية، تنص القوانين في باكستان على تأجيل الانتخابات في حال وفاة أو مقتل أحد المرشحين.

وتشهد باكستان في 25 تموز الجاري، انتخابات تشريعية، يجري خلالُها اختيار أعضاء الجمعيات الوطنية والإقليمية.