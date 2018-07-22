حملة ضغط أميركية لتبرير سياسة ترامب ضد إيران

كشف مسؤولون أميركيون مطلعون، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تشن حملة من الخطب والاتصالات على الإنترنت بهدف إثارة اضطرابات والمساعدة في الضغط على إيران لـ"وقف برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة".

ونقلت "رويترز" عن أكثر من 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين قولهم إن هذه الحملة التي يدعمها وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، تهدف إلى العمل بالتنسيق مع حملة ترامب لتضييق الخناق على إيران اقتصاديا من خلال إعادة فرض عقوبات صارمة عليها.

وزادت كثافة هذه الحملة منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران الذي وقعت عليه سبع دول لمنع إيران من صنع أسلحة نووية عام 2015.

وقال مسؤولون إن الحملة تصور الزعماء الإيرانيين بصورة فظة مستخدمة أحيانا معلومات مبالغا فيها أو تتناقض مع تصريحات رسمية أخرى ومن بينها تصريحات لإدارات سابقة.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على الحملة. وامتنعت أيضا وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الحملة بشكل محدد بما في ذلك دور بومبيو.

ورفض مسؤول إيراني كبير هذه الحملة قائلا إن الولايات المتحدة حاولت دون جدوى تقويض الحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن "محاولاتهم ستبوء بالفشل مرة أخرى".