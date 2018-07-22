روحاني يحذر أميركا و"يغازل" السعودية والإمارات

ذكرت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني حذر نظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، من مواصلة السياسات العدائية لطهران قائلا ”ينبغي أن تعلم أميركا... الحرب مع إيران هي أم كل الحروب“.

بالمقابل، أعرب الرئيس الإيراني، عن رغبة بلاده في تحسين علاقاتها مع دول الجوار وعلى رأسها السعودية، جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام عدد من السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين بالعاصمة طهران.

وتواجه إيران ضغوطا أميركية متزايدة وعقوبات وشيكة بعد قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين” يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم“.

وقال” ينبغي أن تعلم أميركا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب“.

وأضاف” لستم في موقع يسمح لكم بتحريض الأمة الإيرانية ضد أمن ومصالح إيران“، في إشارة على ما يبدو لتقارير تحدثت عن جهود أميركية لزعزعة استقرار الحكومة في إيران.

وفي واشنطن، قال مسؤولون أميركيون مطلعون لرويترز، إن إدارة ترامب أطلقت حملة من الخطب والرسائل الموجهة عبر الإنترنت بهدف إثارة الاضطرابات والضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن الحملة تسلط الضوء على عيوب الزعماء الإيرانيين، مستخدمة أحيانا معلومات مبالغا فيها أو تتناقض مع تصريحات رسمية أخرى بما في ذلك تصريحات لإدارات سابقة.

كما أوضح روحاني أن إيران تود تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات والبحرين، في إطار الظروف الجديدة.

وتابع قائلا: "لدينا طريقان، إما ان نستسلم وإما أن نقاوم، وإقامة حوار مع الولايات المتحدة الأميركية في الوقت الراهن يعني الاستسلام والتفريط بمكتسبات إيران".

وعن السياسة الأميركية تجاه بلاده، قال روحاني، إنّ سياسة واشنطن وإدارة رئيسها دونالد ترامب تجاه طهران، مبنية على مبدأ إضعاف إيران عبر العقوبات ومن ثم تقسيمها.

وأكد روحاني أن الولايات المتحدة لم تظهر عداءها للإسلام وفلسطين، في أي حقبة زمنية، كما تظهرها الآن في عهد ترامب.

وأضاف روحاني أن الشعب الإيراني لن يرضخ للاستفزازات الرامية للإخلال بأمن البلاد ومصالحها.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المؤامرة الأميركية الأخيرة ضد بلاده، تتمثل في إنهاك الشعب.