ترامب "ليس غاضبًا" من تأخُّر تنفيذ الاتفاق مع كوريا الشمالية

أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها، اليوم الإثنين، عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه ليس غاضبا من تأخر تنفيذ الاتفاق الذي وقعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قبل أكثر من شهر في سنغافورة.

وقال ترامب: "لم يتم إطلاق أي صاروخ من قبل كوريا الشمالية منذ 9 أشهر، كما لم تتم أي اختبارات نووية".

وأضاف أن "اليابان سعيدة وآسيا كذلك، لكن الأخبار الزائفة تقول دون أن تسألني، استنادا إلى مصدر مجهول دائما، إنني غاضب لأنه (الاتفاق) لا يسير بالسرعة الكافية، هذا خطأ، أنا سعيد جدا".

وذكرت عدد من وسائل الإعلام الأميركية أن ترامب غاضب من مسار تنفيذ الاتفاق مع كوريا الشمالية، وتأخر الأخيرة في التخلي عن برنامجها النووي.

ورغم التوقيع على اتفاق بين ترامب وكيم جونغ في 12 حزيران الماضي، في سنغافورة، حول البرنامج النووي الكوري الشمالي، إلا أنه ما تزال هناك خلافات بين الطرفين.

ويرتكز الخلاف الأساسي، منذ بداية المناقشات، حول ما إن كانت بيونغ يانغ ستحصل على سلسلة من المكافآت بشكل تدريجي ومستمر لكل خطوة تتخذها في تفكيك أسلحتها النووية، أو تحصل عليها فقط بعد التفكيك، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير لها الأسبوع الماضي.