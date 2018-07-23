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ترامب يدعو لإنهاء تحقيقات مولر

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 21:24

ترامب يدعو لإنهاء تحقيقات مولر
روبرت مولر (أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرة أخرى اليوم، الإثنين، إلى إنهاء التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص، روبرت مولر، في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة 2016 مدعيا أنه "فقد مصداقيته".

وكتب ترامب في تغريده "عار على أميركا" في إشارة إلى التبرير الذي استخدمه المحققون لوضع مستشار حملته الانتخابية السابق، كارتر بيج، تحت رقابة مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

وقال "يجب أن يتخلوا عن تحقيق مولر الذي فقد مصداقيته الآن".

وكان قد واجه ترامب انتقادات شديدة، الأسبوع الماضي، بسبب تعامله مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء قمة هلسنكي، ووصف بأنه مبالغ في التصالح.

ويحقق مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالية السابق، فيما إذا كانت حملة ترامب قد تواطأت مع محاولات روسيا السرية لترجيح انتخابات الرئاسة لصالح ترامب، وما إذا كان الرئيس قد عرقل العدالة.

ودين 12 من عناصر الاستخبارات الروسية مؤخرا بقرصنة أجهزة كمبيوتر الحزب الديموقراطي. واتهم أربعة من أعضاء حملة ترامب كذلك بارتكاب جرائم، إلا أنها لا ترتبط مباشرة بالتواطؤ.


#روبرت مولر
#دونالد ترامب

من عرب 48

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