  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قتلى في هجوم لمسلحي الشباب على مركز عسكري بالصومال

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 10:29

قتلى في هجوم لمسلحي الشباب على مركز عسكري بالصومال
عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل 10 أشخاص على الأقل، وأُصيب آخرون، صباح اليوم الإثنين، في هجوم مسلح لحركة الشباب، على مركز عسكري حكومي في بلدة "بارسانغوني"، بإقليم جوبا السفلي، جنوبي الصومال، بحسب ما أفاد مصدر أمني صومالي.

ونقلت "الأناضول" عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قوله، إن "مسلحي الشباب شنوا هجوما مُباغتا على مركز عسكري للقوات الحكومية، في بارسانغوني، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استمرت نحو ساعة".

وأضاف المصدر، أن الهجوم بدأ بعملية انتحارية، أعقبها هجوم مسلح من عدة جهات، لمسلحي الشباب. وأشار إلى أن القوات الحكومية تصدت للهجوم.

وحول الخسائر البشرية، ذكر المصدر، أن 4 جنود حكوميين لاقوا مصارعهم خلال الهجوم، في ما تمكنت القوات الحكومية من قتل 6 من عناصر الشباب، في محيط المركز العسكري الذي تعرض للهجوم.

وبحسب مصدر صحافي زار المنطقة بعد الهجوم، فإنه شاهد 5 جثث تعود للقوات الحكومية، إلى جانب 4 جثث لمقاتلي الشباب الذين شنوا الهجوم على المعسكر الحكومي.

من جهتها، أعلنت حركة الشباب، عن مقتل 27 جنديا حكوميا إثر هجوم على مركز عسكري حكومي في "بارسانغوني"، وذلك في موقع إلكتروني محسوب لها، دون أن تكشف عن حصيلة خسائرها.

ونقل الموقع عن مصدر للحركة قوله: "مقاتلينا أحكموا سيطرتهم على المركز العسكري، وقتلوا 27 جنديا فيما صادروا عتادا عسكريا، إلى جانب حرق عدد من السيارات العسكرية".

 


#قتلى
#الصومال
#حركة الشباب
#هجوم مسلح

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

داعش يعلن مقتل أحد قادته في سيناء
داعش يعلن مقتل أحد قادته في سيناء

2018-07-23

أكشينار تتنحى عن قيادة حزبها.. نهاية امرأة حديدية؟
أكشينار تتنحى عن قيادة حزبها.. نهاية امرأة حديدية؟

2018-07-23

رسميًّا: اتّهامُ أحد مساعدي ماكرون باستخدام العنف ضد متظاهرين
رسميًّا: اتّهامُ أحد مساعدي ماكرون باستخدام العنف ضد متظاهرين

2018-07-23

الأكثر قراءة

أخيراً وليس آخراً: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

أخيراً وليس آخراً: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

2018-07-22
مستوطنون يحاولون الاعتداء على المفتي بالقدس والفصائل تحذر

مستوطنون يحاولون الاعتداء على المفتي بالقدس والفصائل تحذر

2018-07-22
في طولكرم... الزوجة قتلت زوجها المسن بالسم

في طولكرم... الزوجة قتلت زوجها المسن بالسم

2018-07-22
العثور على فلسطينيين متوفيين بشقة في العاصمة الجزائرية

العثور على فلسطينيين متوفيين بشقة في العاصمة الجزائرية

2018-07-22
تطورات بتركيا ومصر قد تعرقل تصدير الغاز الإسرائيلي

تطورات بتركيا ومصر قد تعرقل تصدير الغاز الإسرائيلي

2018-07-22