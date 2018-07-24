أمير قطر يلتقي ماي في العاصمة البريطانية

التقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى لندن، والتي تستمر ثلاثة أيام.

وأوضح الأمير في تغريدةٍ له على "تويتر" أن المباحثات في العاصمة البريطانية مثمرة، وأنه تناول مع رئيسة الحكومة ملفات استراتيجية دفاعية وأمنية واستثمارية، تخدم مصالح البلدين.

وأضاف "تبادلنا الرأي في قضايا إقليمية مركزية كالعلاقات الخليجية، والقضية الفلسطينية والوضع في سورية".

أجريت مباحثات مثمرة في العاصمة البريطانية وتناول لقائي برئيسة الوزراء تيريزا ماي ملفات استراتيجية دفاعية وأمنية واستثمارية تخدم مصالح بلدينا. كما تبادلنا الرأي في قضايا إقليمية مركزية كالعلاقات الخليجية والقضية الفلسطينية والوضع في سوريا. pic.twitter.com/Gv7t5ndu1y — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 24, 2018

وكان أمير قطر قد وصل إلى العاصمة البريطانية لندن، مساء الأحد، ومن المفترض أن يلتقي خلال زيارته عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، من ضمن الملفات المطروحة خلال الزيارة، الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة والمساهمة البريطانية في الدفاع الجوي القطري، خلال تنظيم قطر لكأس العالم 2022.

وفي السياق، التقى أمير قطر أمس بممثلي رجال الأعمال في حي المال وسط لندن، وفي مقدّمتهم شارلز باومان، ووزيرة الدولة للتجارة البارونة فيرهيد، قبل أن يتوجه إلى البرلمان البريطاني.

وقبيل الزيارة، رصد "المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط"، يوم الأحد، تمويل الإمارات والسعودية، حملةً مشبوهة، تتضمن تنظيم فعاليات مختلقة وإعلانات في منطقة نائية في لندن، بغرض مناهضة زيارة أمير قطر إلى العاصمة البريطانية.

وشهدت ساحة البرلمان البريطاني أمس الإثنين تظاهرة تدين الحصار المفروض على دولة قطر وترفض الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بالضغط على حليفتها السعودية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها.