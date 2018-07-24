تزداد أعداد ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت قرب العاصمة اليونانية، باستمرار منذ إندلاعها يوم أمس الإثنين جرّاء ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في اليونان.

وارتفعت حصيلة حرائق الغابات إلى 74 قتيلا وأكثر من 170 جريحًا حتى الآن، بحسب تصريحات الصليب الأحمر، من بينهم 26 شخصا وجدت السلطات جثامينهم على شاطئ قريب من العاصمة.

فيما قال رئيس الحكومة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، أثناء إعلانه للحداد العام ببث مُتلفز، إن " اليونان تمر بكارثة لا يُمكن وصفها".

وقال المتحدث باسم الحكومة، ديميتريس تساناكوبولوس، في وقت سابق اليوم، أن معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، داخل منازلهم أو سياراتهم.

وقال مدير الصليب الأحمر اليوناني، نيكوس إنوموبولوس، إن الضحايا الـ26 الذين وُجدت جثامينهم على شاطئ ماتي، كانوا يبحثون على ما يبدو "عن مخرج لكنهم لم ينجحوا بذلك".

واتسعت رقعة انتشار الحرائق مع هبوب رياح قوية، ما أدى إلى سحب دخان غطت سماء أثينا، وتراجعت مسافة الرؤية إلى درجات منخفضة.

50 dead in massive fires near Athens Greece pic.twitter.com/TFxkIKoMfv — #Thinker (@areta) July 24, 2018

واستنجدت الحكومة اليونانية بدول الاتحاد الأوروبي وغيرها لمساعدتها في إطفاء الحرائق التي لا تستطيع السيطرة عليها بسبب نقص العتاد وطواقم الإطفاء.

وفيما سجلت سلطات الإطفاء المحلية اندلاع أكثر من 50 حريق في المنطقة إلّا أنها أعلنت عن إخماد معظمها حتى صباح اليوم الثلاثاء.