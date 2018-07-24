  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

اليونان: ارتفاع عدد الضحايا لـ74 وتقدم بعمليات الإخماد

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 18:45

اليونان: ارتفاع عدد الضحايا لـ74 وتقدم بعمليات الإخماد
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: خالد السيد

تزداد أعداد ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت قرب العاصمة اليونانية، باستمرار منذ إندلاعها يوم أمس الإثنين جرّاء ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في اليونان.

وارتفعت حصيلة حرائق الغابات إلى 74 قتيلا  وأكثر من 170 جريحًا حتى الآن، بحسب تصريحات الصليب الأحمر، من بينهم 26 شخصا وجدت السلطات جثامينهم على شاطئ قريب من العاصمة.

فيما قال رئيس الحكومة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، أثناء إعلانه للحداد العام ببث مُتلفز، إن " اليونان تمر بكارثة لا يُمكن وصفها".

وقال المتحدث باسم الحكومة، ديميتريس تساناكوبولوس، في وقت سابق اليوم، أن معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، داخل منازلهم أو سياراتهم.

وقال مدير الصليب الأحمر اليوناني، نيكوس إنوموبولوس، إن الضحايا الـ26 الذين وُجدت جثامينهم على شاطئ ماتي، كانوا يبحثون على ما يبدو "عن مخرج لكنهم لم ينجحوا بذلك".

واتسعت رقعة انتشار الحرائق مع هبوب رياح قوية، ما أدى إلى سحب دخان غطت سماء أثينا، وتراجعت مسافة الرؤية إلى درجات منخفضة.

واستنجدت الحكومة اليونانية بدول الاتحاد الأوروبي وغيرها لمساعدتها في إطفاء الحرائق التي لا تستطيع السيطرة عليها بسبب نقص العتاد وطواقم الإطفاء.

وفيما سجلت سلطات الإطفاء المحلية اندلاع أكثر من 50 حريق في المنطقة إلّا أنها أعلنت عن إخماد معظمها حتى صباح اليوم الثلاثاء.

 


#حرائق الغابات
#أثينا
#اليونان
#ضحايا

اليونان: ارتفاع عدد الضحايا لـ74 وتقدم بعمليات الإخماد

اليونان: ارتفاع عدد الضحايا لـ74 وتقدم بعمليات الإخماد

اليونان: ارتفاع عدد الضحايا لـ74 وتقدم بعمليات الإخماد

اليونان: ارتفاع عدد الضحايا لـ74 وتقدم بعمليات الإخماد

اليونان: ارتفاع عدد الضحايا لـ74 وتقدم بعمليات الإخماد

اليونان: ارتفاع عدد الضحايا لـ74 وتقدم بعمليات الإخماد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مجلس الأمن: غزة ستنفجر ما لم يتحرك المجتمع الدولي بجدية
مجلس الأمن: غزة ستنفجر ما لم يتحرك المجتمع الدولي بجدية

2018-07-24

أمير قطر يلتقي ماي في العاصمة البريطانية
أمير قطر يلتقي ماي في العاصمة البريطانية

2018-07-24

"الخوذ البيضاء": لم نتواصل مع إسرائيل للمرور عبر الجولان المحتل
"الخوذ البيضاء": لم نتواصل مع إسرائيل للمرور عبر الجولان المحتل

2018-07-24

الأكثر قراءة

هدم في سخنين: إصابة خطيرة واعتقالات

هدم في سخنين: إصابة خطيرة واعتقالات

2018-07-23
تحقيق أولي:

تحقيق أولي: "وفاة الفلسطينيين بالجزائر ناجمة عن اختناق لا اغتيال"

2018-07-23
رحيل الفنانة السورية مي سكاف في ظروف غامضة

رحيل الفنانة السورية مي سكاف في ظروف غامضة

2018-07-23
صواريخ

صواريخ "داوود" فشلت في اعتراض الصواريخ السورية

2018-07-23
صافرات الإنذار تدوي بالجليل وصفد بسبب قذائف سورية

صافرات الإنذار تدوي بالجليل وصفد بسبب قذائف سورية

2018-07-23