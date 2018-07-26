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طائرتان بريطانيتان تردعان طائرة روسية اقتربت من أجواء "الناتو"

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 17:18

طائرتان بريطانيتان تردعان طائرة روسية اقتربت من أجواء "الناتو"
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني، اليوم الخميس، أن طائرتين من طراز "تايفون"، متمركزتين في رومانيا، انطلقتا نحو طائرة روسية تحركت قرب المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود.

وأضاف سلاح الجو البريطاني في بيان، أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة ميخائيل كوجانيتشانو الجوية الرومانية، بالقرب من كونستانتا على ساحل البحر الأسود، للتعامل مع الطائرة الروسية التي كانت متجهة غربا باتجاه المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي.

وتابع قائلا إن الطائرة الروسية لم تدخل المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي وإن الطائرتين التايفون حامتا في الأجواء لفترة قصيرة على سبيل الردع قبل أن تعودا إلى قاعدتهما.

 


#الناتو
#البحر الأسود
#طائرة روسية
#سلاح الجو الملكي البريطاني

من عرب 48

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