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غرقُ 1500 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام

تاريخ النشر: 27/07/2018 - 18:24

غرقُ 1500 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام
انتشال جثة رضيع قبالة السواحل الليبية (أ ف ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

شهد العام الحالي، غرقَ ما لا يقل عن 1500 مهاجر، في البحر المتوسط ، وفقًا لما قالته المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة.

وأشارت المنظمة إلى أن أخطر طرق الهجرة هو الذي يصل بين ليبيا وإيطاليا، موضحةً أن 55 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل أوروبا منذ بداية 2018، مقارنة مع أكثر من 111 ألفا و753 مهاجرا في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستقبلت إيطاليا، التي أغلقت حكومتها الجديدة موانئها أمام سفن إنقاذ المهاجرين، نحو 18 ألفا و130 مهاجرا وصلوا عبر البحر من ليبيا منذ بداية العام بينما توجه الباقون إلى اليونان ومالطا وقبرص.

وقال المتحدث باسم المنظمة، جويل ميلمان، في إفادة صحافية في جنيف: "من المهم ملاحظة أنه برغم الانخفاض الكبير في أعداد الواصلين إلى إيطاليا فإن معدل الوفاة لكل ألف شخص قد يكون عند أعلى نقاطه" منذ بدأت موجة النزوح.

 


#غرق
#مهاجرون
#البحر المتوسط
#إيطاليا

من عرب 48

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