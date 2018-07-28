حرائق كاليفورنيا تشرد عشرات الآلاف والحاكم يستغيث

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أخلى آلاف الاشخاص منازلهم في جنوب كاليفورنيا هربا من حريق مفتعل اجتاح صباح اليوم السبت، جنوب شرق لوس انجليس، بعدما كان حاكم الولاية طلب المساعدة الفدرالية لمكافحة حريق مدمر يجتاح مناطق أخرى من الولاية.

وقضى رجلا إطفاء خلال مكافحة حريقي "كرانستون" في جنوب شرق لوس أنجليس، و"كار" في شمال كاليفورنيا، اللذين يعتبران الأخطر بين حرائق عدة تجتاح أكثر الولايات الأميركية اكتظاظا.

واجتاح حريق ثالث أطلق عليه اسم "فيرغوسون" متنزه يوسيميتي الوطني في وسط كاليفورنيا وأدى إلى وفاة رجل إطفاء قبل بضعة أيام، ما أجبر السلطات على إغلاق أهم المعالم السياحية في البلاد جزئيا.

ويحاول أكثر من 1300 رجل إطفاء مكافحة حريق "كرانستون" الذي يتمدد بشكل سريع، ما أجبر السلطات على إجلاء نحو سبعة آلاف شخص، بحسب ما أعلن جهاز حماية الغابات.

وكان حريق "كرانستون" اندلع الأربعاء.

وأعلن الجهاز أن الأخطار الناجمة عن حريق "كرانستون" دفعت إلى إغلاق موقت لكافة المتنزهات التابعة لجهاز حماية الغابات، ضمن إطار محمية سانتا روزا وجبال سان جاسينتو المصنفة معلما وطنيا.

وتم توقيف رجل يبلغ 32 عاما ووجه إليه الاتهام بإضرام 15 حريقا بما فيها حريق "كرانستون".

وحذرت هيئة الخدمات الطارئة في كاليفورنيا من أن "مخاطر الحرائق مستمرة في الارتفاع في كاليفورنيا. احرصوا على أن تكونوا جاهزين مع عائلاتكم وأصدقائكم لعمليات الإخلاء. كونوا يقظين".

والجمعة طلب حاكم الولاية جيري بروان، المساعدة الفدرالية "لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات"، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان.

وطلب براون مساعدة الطائرات العسكرية وتوفير لوازم الإيواء والمياه إلى 30 ألف شخص تم إجلاؤهم في شاستا كاونتي في شمال وسط كاليفورنيا، حيث خرج حريق "كار" عن السيطرة، بحسب البيان.

وأعلن براون حالة الطوارئ في شاستا وأمر قوات الحرس الوطني بمؤازرة 3400 عنصر إطفاء في محاولة لاحتواء حريق "كار" الذي دمر 500 مبنى واتى على أكثر من 19400 هكتار من الأراضي.

والجمعة أعلن مسؤول وفاة رجل ثان خلال مكافحة الحريق.

وأعلن متحدث باسم أجهزة الإطفاء في كاليفورنيا لوكالة فرانس برس "قضى رجلا إطفاء في الحريق. كما قضى شخص خلال قيادته جرافة كما قضى إطفائي في مدينة ريدينغ".

وكانت السلطات أعلنت قبل بضع ساعات وفاة سائق الجرافة، مضيفة أن الحريق عبر مجرى للمياه واجتاح غرب ريدينغ التي يبلغ عدد سكانها 90 الفا.

من جهته، قال المتحدث باسم ادارة الغابات ومكافحة الحرائق سكوت ماكلين "النار تتمدد بسرعة ما يدفع قوات الأمن إلى إجراء عمليات إجلاء بأسرع ما يمكن. هناك جرحى بين المدنيين والإطفائيين".

وتوقعت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا على موقعها الإلكتروني "استمرار الجو الحار والجاف طوال نهاية الأسبوع"، كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

وتابع الموقع أن "الرياح والحرارة المرتفعة والنباتات الجافة عوامل يمكن أن تؤجج الحريق".

وفي حريق منفصل، قضى السبت خمسة أطفال من عائلة واحدة إثر اشتعال النيران في أحد فنادق ولاية ميشيغن في شمال شرق البلاد، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الشرطة المحلية.

وتابع المكتب أن امرأة تبلغ 26 عاما تربطها بالأطفال صلة قرابة قضت في الحريق الذي اندلع في فندق "كوزمو اكستندد ليفينغ" في بلدة سودوس.

وتراوح اعمار الاطفال بين سنتين وعشر سنوات.