زعيم كاتالونيا السابق يعود لبلجيكا بعد فشل ترحيله لإسبانيا

عاد زعيم كاتالونيا السابق كارلس بودغمون، إلى بلجيكا قادما من ألمانيا، يوم السبت، بعد فشل محاولة إسبانيا ترحيله إليها ليواجه اتهامات بالتمرد فيما يتعلق بإعلانه استقلال الإقليم عن مدريد.

وقال بودغمون إنه سيواصل التنقل في أنحاء أوروبا لحشد الدعم لقضية استقلال كاتالونيا. وكان قد فر إلى بلجيكا في / تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعدما فرضت مدريد الحكم المباشر على الإقليم إثر إعلان حكومته الاستقلال.

وقال بودغمون خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع الزعيم الحالي لكاتالونيا كيم تورا” لن تكون هذه محطتي الأخيرة وهذه ليست نهاية رحلتي“.

وأضاف” سأسافر عبر أوروبا إلى أركان القارة الأربعة للدفاع عن قضيتنا“.

وألقت السلطات القبض على بودغمون يوم 25 آذار/ مارس الماضي، في محطة وقود بمنطقة شلسفيج هولشتاين في شمال ألمانيا، بينما كان في طريق عودته إلى بلجيكا بعد زيارة لفنلندا.

وقضت محكمة ألمانية مطلع الشهر الجاري بأن من الممكن ترحيل بودغمون (55 عاما) إلى إسبانيا لمواجهة اتهام منفصل بإساءة استخدام أموال عامة وليس الاتهام الأهم بالتمرد.

وشهدت العلاقات بين الحكومة المركزية في مدريد وحكومة إقليم كاتالونيا تحسنا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، محادثات مع تورا في مدريد في مطلع تموز/ يوليو.

وقال بودغمون يوم السبت إن فترة السماح التي أتاحها سانتشيث بشأن قضية كاتالونيا انقضت وحان الوقت للأفعال وليس الكلمات.