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ظريف: علينا استغلال الشرخ الحاصل بين أوروبا وواشنطن

تاريخ النشر: 29/07/2018 - 12:20

ظريف: علينا استغلال الشرخ الحاصل بين أوروبا وواشنطن
ظريف: لا يمكن لإيران خلق صراع بين أوروبا وأميركا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: محمد وتد

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى الاستفادة من الشرخ الحاصل بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن على بلاده الاستفادة من هذا الأمر.

وردت تصريحات ظريف، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال اجتماعه في العاصمة طهران، مع سفراء وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح ظريف أن الولايات المتحدة الأميركية ستدرك بأن العقوبات التي تفرضها على الآخرين، لن تعود بالنفع على أحد.

وتابع قائلا: "لست من الذين يتصورون أن إيران يمكنها خلق صراع بين أوروبا وأميركا، لأنه يوجد الآن شرخ بينهما، وبإمكاننا الاستفادة منه".

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الولايات المتحدة ماضية نحو عزل نفسها عن المجتمع الدولي.

وأضاف أن العقوبات التي تنوي واشنطن فرضها على بلاده تخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231).

وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، وقرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

غير أن الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضوا الانسحاب وأعلنوا مواصلة الالتزام بالاتفاق.

واعتبارا من 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تبدأ العقوبات الأميركية على التعاملات النفطية مع طهران، بناء على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

 


#محمد ظريف
#شرخ
#إيران
#أميركا
#الاتحاد الأوروبي
#الاتفاق النووي

من عرب 48

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