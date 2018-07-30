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أندونيسيا: مئات العالقين على بركان نشط بعد زلزال مدمر

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 16:55

أندونيسيا: مئات العالقين على بركان نشط بعد زلزال مدمر
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أعلنت السلطات المحلية في جزيرة لومبوك الأندونيسية، اليوم الإثنين، أن أكثر من 500 متنزه ومرشديهم لا يزالوا عالقين على جبل رينجاني الذي يمثل وجهة سياحية معروفة، وذلك غداة زلزال بقوة 6.4 درجات ضرب الجزيرة.

وأرسلت السلطات مروحيات وفرق إنقاذ راجلة من أجل إجلاء الأشخاص العالقين على البركان النشط الذي يقصده السياح الأجانب بسبب مسارات المشي حوله.

وقال مدير المتنزه الوطني في رينجاني، سوديونو "لا يزال 560 شخصا عالقين" نتيجة انزلاقات متتالية للتربة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الجزيرة الأحد. وأضاف "هناك 500 متسلق في منطقة بحيرة سيغارا أناكان، و60 في باتو سيبير".

ويتوقع أن تستمر عمليات الإجلاء حتى الثلاثاء وفق خطة الإنقاذ التي أعدتها السلطات.

وكان قد لقي 16 شخصا، على الأقل، حتفهم، كما دمرت مئات المنازل في الزلزال الذي أشاع الذعر بين السكان فاندفعوا إلى خارج منازلهم والفنادق التي ينزلون فيها.

ويبلغ علو جبل رينجاني 3726 مترا، وهو ثاني أكبر بركان في أندونيسيا، ويعتبر وجهة سياحية بفضل مسارات المشي الكثيرة حوله. وأدى الزلزال إلى انهيار كميات ضخمة من الصخور ما حال دون تمكن المتسلقين من النزول عن الجبل.

وضرب الزلزال على بعد 50 كلم شمال شرق ماتارام كبرى مدن جزيرة لومبوك التي تبعد نحو مئة كلم شرق جزيرة بالي السياحية.

يشار إلى أن أندونيسيا أرخبيل مكون من آلاف الجزر تقع على خط جغرافي يعرف بـ"حزام النار" يطوّق حوض المحيط الهادئ حيث تنشط الزلازل والبراكين.

ورغم أن معظم الزلازل التي تضرب البلاد بشكل متكرر لا تتسبب بأي ضرر، فإن أندونيسيا تبقى في حالة حذر خوفا من هزات قد تتسبب بموجات تسونامي.


#أندونيسيا
#رينجاني
#زلزال
#بركان

من عرب 48

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