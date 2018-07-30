استطلاعٌ للرأي: نصف البريطانيين يرغبون بإعادة استفتاء "بريكست"

يرغبُ نصف سكان بريطانيا، في إعادة الاستفتاء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحسب استطلاع للرأي أجرته شركة (Sky Data) البريطانية.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي جرى بين 20 - 23 تموز/ يوليو الجاري، أنّ 78 بالمئة من البريطانيين، يرون بأن حكومة تيريزا ماي، لم تستطع إدارة مسيرة بريكست بشكل جيد.

وأسفرت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه ألف و466 شخصا، عن تأييد 50 بالمئة من المشاركين لفكرة إعادة الاستفتاء، بينما عارضها 40 بالمئة، وامتنع الآخرون عن الإدلاء برأيهم حول هذا الموضوع.

وردا على سؤال حول أداء حكومة تيريزا ماي بشكل عام، قال 74 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، إنّ أداء ماي غير مطمئن.

يُذكر أنّ رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أعلنت مؤخرا أنها ستترأس إدارة مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، بعد استقالة الوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، من منصبه.

ويُشارُ إلى أن بريطانيا اتخذت قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 حزيران 2016. وفي 29 آذار 2018، بدأت البلاد رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة، وتنظم "المادة 50" من الاتفاقية لشبونة إجراءات خروج الدول الأعضاء.