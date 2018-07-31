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وفاة النائب ديلومز: ناهض حرب فيتنام وقاد حملة ضد الأبرتهايد

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 14:23

وفاة النائب ديلومز: ناهض حرب فيتنام وقاد حملة ضد الأبرتهايد
ديلومز وفي الخلفية مارتن لوثر كينغ (أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

توفي يوم أمس، الإثنين، رون ديلومز عضو الكونغرس السابق عن ولاية كاليفورنيا عن عمر يناهز 82 عاما بعد مشوار حافل بدأه بدخول الكونغرس كمرشح مناهض لحرب فيتنام، ثم قاد جهودا استمرت 15 عاما لفرض عقوبات أميركية على حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وتأكدت وفاة ديلومز، في بيته في واشنطن بعد صراع مع مرض السرطان، في بيان من عائلته، وفي بيان آخر من النائبة الديمقراطية باربرا لي التي خلفته والتي بدأت مسيرتها في الكونغرس متدربة في مكتبه.

وشارك ديلومز في تأسيس تكتل السود السياسي في الكونغرس، وكان واحدا من أكثر الأصوات الليبرالية جرأة. وتقاعد من مجلس النواب الأمريكي في عام 1998 بعد 27 عاما.

وعاد إلى السياسة بعد عشر سنوات ليخدم أربع سنوات كرئيس لبلدية أوكلاند بولاية كاليفورنيا، مسقط رأسه، من عام 2007.

وكان ديلومز بدأ مسيرته السياسية في مجلس مدينة بيركلي في عام 1967.

وفي عام 1970 أصبح أول أميركي من أصل أفريقي يفوز في دائرة من دوائر انتخابات الكونغرس معظم ناخبيها من البيض. وفاز في انتخابات مجلس النواب عن أوكلاند 12 مرة أخرى متتالية.


#ورن ديلومز
#حرب فيتنام
#الفصل العنصري

من عرب 48

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