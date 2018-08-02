إعادة رفات مئات الجنود الأميركيين قتلوا بالحرب الكورية

أعيدت رفات عشرات العسكريين الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، وقامت بيونغ يانغ بتسليمها، أمس الأربعاء، إلى الولايات المتحدة، بعد 65 عاما على انتهاء النزاع.

ونظمت مراسم في قاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي لاستقبال رفات الجنود، بحضور عائلات عدد منهم ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

وقال بنس إن "البعض أطلقوا على الحرب الكورية اسم "الحرب المنسية"، لكننا اليوم نقدم البرهان على أن هؤلاء الأبطال لم يتم نسيانهم إطلاقا".

وأضاف: "والدي، أيد بنس قاتل خلال حرب كوريا وعاد بميدالية على صدره. لكن والدي الذي غادرنا قبل ثلاثين عاما قال لنا دائما إن الأبطال الحقيقيين هم الذين لم يعودوا إلى بيوتهم".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يتطلع لمقابلة كيم جونج أون قريبا وشكر الزعيم الكوري الشمالي لإعادة رفات يعتقد أنه لجنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية التي دارت من عام 1950 إلى عام 1953 إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر: "الزعيم كيم جونج أون أشكرك لوفائك بوعدك وبدء عملية إعادة رفات أحبائنا العظماء المفقودين. لست مندهشا على الإطلاق من اتخاذك هذه الخطوة الكريمة".

وأضاف: "كما أشكرك على خطابك الطيب وأتطلع لمقابلتك قريبا“. ولم يذكر ترامب المزيد من التفاصيل.

وكانت بيونغ يانغ أعادت الأسبوع الماضي 55 صندوقا لرفات جنود أميركيين قتلوا في الحرب الكورية (1950-1953) بموجب اتفاق بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، خلال قمتهما في سنغافورة في حزيران/يونيو.

ويقول خبراء إن عملية تحديد الهويات قد تستغرق سنوات. إلا أن جون بيرد مدير التحليل العلمي في وكالة متابعة ملفات أسرى الحرب والمفقودين في المعارك التابعة لوزارة الدفاع قال للصحافيين في قاعدة اوسان الأميركية الجوية في كوريا الجنوبية، إن المعلومات الأولية توحي بأن "الرفات هي على الأرجح لأميركيين".

وصرح للصحافيين: "الرفات تتطابق مع رفات استعدناها من كوريا الشمالية في الماضي". وأضاف: "لا يوجد سبب في هذه المرحلة للشك في أنها ليست لمفقودين في الحرب الكورية".

وشارك نحو 500 مسؤول من قيادة الامم المتحدة، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المراسم الرسمية لاستعادة الرفات في القاعدة الجوية.

قتل أكثر من 35 ألف أميركي في شبه الجزيرة الكورية أثناء الحرب، ولا يزال نحو 7700 منهم يعتبرون في عداد المفقودين من بينهم 5300 في كوريا الشمالية.

وفي الأعوام بين 1990 و2005 تمت إعادة 229 مجموعة من الرفات من كوريا الشمالية، إلا أن هذه العملية توقفت عندما تدهورت العلاقات بين البلدين بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي.