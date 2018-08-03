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أفغانستان: 25 قتيلا في هجوم انتحاري داخل مسجد

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 15:14

أفغانستان: 25 قتيلا في هجوم انتحاري داخل مسجد
توضيحية (الأناضول)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم انتحاري داخل مسجد في غارديز، عاصمة إقليم باكتيا جنوب شرقي أفغانستان، اليوم الجمعة، إلى 25 قتيلا و23 جريحا.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عبد الله عصرات،  في تصريح صحفي، إن المهاجم فجر نفسه داخل المسجد عندما كان مكتظا بالمصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة، بحسب "أسوشييتد برس".

وأضاف المتحدث أن "حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري وصلت 25 قتيلا و23 جريحا".

وأشار إلى أن الانتحاري تسلل عبر باب جانبي وكان المسجد مكتظا بالمصلين خلال صلاة الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة المحلية مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر الهجوم الانتحاري.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن "المؤشرات الأولية تؤكد أن الهجوم الانتحاري استهدف مسجد الإمام زمان أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.


#أفغانستان
#هجوم انتحاري
#جارديز
#باكتيا

من عرب 48

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