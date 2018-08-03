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اليونان: استقالة وزير الحماية المدنية بعد كارثة الحرائق

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 23:00

اليونان: استقالة وزير الحماية المدنية بعد كارثة الحرائق
من الحرائق التي اندلعت في اليونان (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

دفعت حرائق الغابات الذي استعرت، الشهر الماضي في اليونان، وأودت بحياة 88 شخصا وأثارت انتقادات واسعة النطاق للحكومة لطريقة تعاملها مع الكارثة، وزيرَ الحماية المدنية، نيكوس توسكاس، للاستقالة من منصبه، يوم الجمعة.

وذكرت "رويترز" أنّ توسكاس، قد عرض استقالته بعد الحرائق التي نشبت في 23 تموز، في بلدة ماتي الساحلية الصغيرة، شرقي العاصمة أثينا، لكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس رفض قبولها.

خلّفت الحرائق دمارا كبيرا وأودت بحيات العشرات

وأعلن الوزير رغبته في الاستقالة مجددا يوم الجمعة، خلال اجتماع مع تسيبراس في خطوة قالت عنها المعارضة إنها جاءت متأخرة لتهدئة الرأي العام.

وقال توسكاس، وهو جنرال متقاعد من الجيش، في بيان: "هذه الكارثة الطبيعية وخسارة هذا العدد الكبير من الناس في ماتي تطغى على رغبتي في مواصلة عملي، هذا أمر قلته علنا من أول لحظة".

 


#اليونان
#حرائق اليونان
#استقالة

من عرب 48

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