روسيا منحت تصاريح لآلاف العمال الكوريين الشماليين

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن روسيا سمحت بدخول الآلاف من مواطني كوريا الشمالية إلى أراضيها ومنحتهم تصاريح عمل، ما قد يشكل انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ.

وفي تقرير تضمن معطيات لوزارة الداخلية الروسية، أشارت الصحيفة الأميركية إلى حصول أكثر من 10 آلاف مواطن كوري شمالي على تصاريح عمل جديدة بروسيا، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير أن معطيات أخرى حصلت عليها من وزارة العمل الروسية، تظهر حصول 700 كوري شمالي على تصاريح عمل.

ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هذه الاجراءات قد تشكل انتهاكًا من قبل روسيا للعقوبات الأممية.

وقالت إن مسؤولي الأمم المتحدة يتحققون في ما إذا كنت هنالك انتهاكات في الإطار المذكور.

وبسبب برامجها المتعلقة بالصواريخ الباليستية، تخضع كوريا الشمالية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، فرض مجلس الأمن الدولي قيودًا على تصاريح العمل للكوريين الشماليين في إطار قرار يتضمن عقوبات اقتصادية على بيونغ يانغ.

ونصّ القرار على عدم تجديد تصاريح عمل الكوريين الشماليين العاملين خارج البلاد، والبالغ عددهم 100 ألف شخص، وفق معطيات وزارة الخارجية الأميركية.