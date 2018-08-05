أندونيسيا: مقتل 32 في زلزال ضرب جزيرتَي لومبوك وبالي

لقيَ ما لا يقل عن 32 شخصًا مصارعهم، بفعل زلزال شدّته سبع درجات، ضرب جزيرة لومبوك الأندونيسية، اليوم الأحد. وشعر به كذلك المقيمون بجزيرة بالي المجاورة.

ونقلت "رويترز" عن رئيس وكالة مواجهة الكوارث في مقاطعة نوسا تنجارا الغربية، أجونج براموجا، قوله إن 32 شخصا تأكد مقتلهم، وكثير منهم من الأجزاء الشمالية والغربية في لومبوك. وقال إن الوكالة ما تزال تجمع المعلومات بشأن المصابين.

(أ ب)

وضرب الزلزال لومبوك، على عمق عشرة كيلومترات بعد أسبوع من وقوع زلزال شدته 6.4 درجة أوقع 14 قتيلا في الجزيرة وأدى إلى تقطع السبل لفترة وجيزة بمئات المتسلقين على سفح بركان. وذكرت وسائل إعلام أن أغلب مناطق لومبوك تعاني من انقطاع الكهرباء.

وذكر مسؤولون أن الفزع ساد بين الركاب في المطارات الدولية في بالي ولومبوك، حيث تعرضت المباني لأضرار طفيفة، لكن حركة الطيران لم تتأثر.

واستمر الزلزال لعدة ثوان في بالي، حيث فر السكان من المنازل والفنادق والمطاعم.

وحثت وكالة مواجهة الكوارث في أندونيسيا الناس على الابتعاد عن البحر. لكنها رفعت تحذيرا أوليا من حدوث أمواج مد (تسونامي) يصل ارتفاعها إلى نصف متر.