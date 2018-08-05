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إيران: اعتقال مسؤول العملات الاجنبية في المصرف المركزي

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 23:34

إيران: اعتقال مسؤول العملات الاجنبية في المصرف المركزي
مكتب صرافة في طهران (أ ف ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت السلطات الإيرانيّة، يوم الأحد، مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة، أحمد عراقجي، غداة عزله من منصبه، بحسب ما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي.

وقال إيجئي: "تم اعتقال العديد من الأشخاص بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة مع أربعة من السماسرة وأحد الصرافين باتهامات اقتصادية".

وأُقيل محافظ البنك المركزي الجديد عراقجي، وهو ابن شقيق نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، السبت بسبب طريقة معالجته أزمة صرف العملة الوطنية.

وخسر الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته منذ نيسان، بسبب المخاوف من إعادة العمل بالعقوبات الأميركية.

وقد أثارت محاولة سيئة لتثبيت سعر صرف الريال في نيسان، مضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء واتهامات بالفساد المستشري من قبل أولئك الذين لديهم إمكان الوصول إلى أسعار صرف عملات حكومية.

 


#إيران
#البنك المركزي
#اعتقال
#فساد

من عرب 48

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