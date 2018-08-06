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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 19:24

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمرا تنفيذيا من شأنه إعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. 

وقال ترامب في بيان، إن سياسة الولايات المتحدة هي "فرض أقصى ضغط اقتصادي على البلاد (إيران)"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية. 

وأضاف البيان، أنّ ترامب مستمر في رأيه أن "الاتفاق الدولي (مع إيران) عام 2015 والخاص بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، كان صفقة مروعة أحادية الجانب". 

ونقل البيان عن الرئيس الأميركي قوله: "الاتفاق سمح بتدفق النقود إلى الحكومة الإيرانية"؛ لافتا أن طهران استخدمت تلك النقود "في تغذية الصراع بالشرق الأوسط"، وفق المصدر ذاته. 

في السياق، طالب ترامب جميع الدول بمعرفة أن النظام الإيراني يواجه خيارا واحدا، "إما تغيير سلوكه المهدد والمزعزع للاستقرار، وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية". 

كما حذر ترامب الجهات المستمرة بعلاقتها مع الاقتصاد الإيراني، وقال إنهم "مهددون بعواقب وخيمة"، في ظل العقوبات التي أُعيد فرضها.

وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها. 


#ترامب
#الإدارة الأميركية
#إيران
#واشنطن
#الاتفاق النووي

من عرب 48

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