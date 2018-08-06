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شركة أميركية تُشرد مئات العائلات وتُقر بـ"الخطأ" بعد سنوات

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 22:22

شركة أميركية تُشرد مئات العائلات وتُقر بـ"الخطأ" بعد سنوات
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

اعترفت شركة الخدمات المالية الأميركية العملاقة "ولز فارجو" ، خلال الأسبوع الماضي، أن خطأ "تقني" في حاسوب الشركة أدى مصادرة أكثر من 400 منزل في الولايات المتحدة بين الأعوام 2010 و2015، مما أدى إلى فقدان مئات الأشخاص لمنازلهم.

وقالت الشركة بعد كشف هذا الخطأ "الحسابي" عن طريق محققين من وكالات حكومية لم تُعرف بعد، إن هذا الخطأ تسبب " برفض ما يقارب 625 طلب زيادة قرض لزبائن مختلفين، أو لم يُعرض عليهم تعديل في الحالات التي كانوا مؤهلين فيها".

وأضافت الشركة أنه في ما يقارب من 400 حالة من بين هؤلاء أدى رفض تعديل قرض الإسكان أو اعتبار الزبون "غير مؤهل" لتعديل القرض تم الانتهاء من "حبس الرهن"، مما يعني أن الشركة صادرت المنزل أو العقار رغم أن أصحابه كانوا يدفعون أقساط القرض بانتظام.

هل ستتسبب الشركات التكنولوجية بفقاعة اقتصادية جديدة؟
وتهيمن شركات "وادي السيلكون" العملاقة على بورصة وول ستريت كما أظهر تجاوز قيمة مجموعة "آبل" السوقية الترليون دولار في البورصة في الأيام الأخيرة مما يُشير إلى خطر فقاعة تكنولوجية جديدة كما حصل في مطلع القرن الحالي.
 

وبحسب إعلان الشركة فقد تم اكتشاف هضا "الخطأ" الحاسوبي جاء كنتيجة لـ"مراجعة داخلية لاستخدام الشركة لأداة تأمين تعديل قرض الرهن العقاري".

فيما اعتذرت الشركة عن خطئها هذا وقالت إنها ستوفر "تعويضات" للزبائن المتضررين الذين فقدوا منازلهم منذ ثلاث سنوات على أقل تقدير، 

وتأتي هذه الفضيحة الجديدة للمؤسسة المالية الضخمة بعد أن تم تغريمها في الربيع الماضي بنحو مليار دولار من قبل الحكومة الأميركية عقب اكتشاف ممارستها "التلاعبية" تجاه الزبائن، كإجبارهم على شراء خدمة تأمين غير ضرورية على السيارات ومركبات النقل، وفتح أكثر من مليون حساب إيداع دون استشارة طالب الخدمة والتقدم إصدار بطاقات ائتمان لأكثر من نصف مليون زبون دون إخبارهم أنهم سيقومون بذلك.

 


#مصادرة منازل
#مؤسسة بنكية
#بنك
#ولز فارجو

من عرب 48

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