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مصرع 12 مزارعا إيطاليا في حادث سير

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 21:38

مصرع 12 مزارعا إيطاليا في حادث سير
صورة من حادث مماثل وقع اليوم في إيطاليا (أب )
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

لقي 12 مزارعا مصارعهم وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الإثنين، في حادث سير جنوبي إيطاليا.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن الضحايا كانوا من عمال المزارع المهاجرين العائدين بشاحنة صغيرة من العمل اليوم.

واصطدمت الشاحنة الصغيرة التي كانت تقلهم بشاحنة تحمل الطماطم وجها لوجه، ما تسبب في انقلاب الشاحنة الصغيرة بالقرب من بلدة فوجيا.

ولم يتم الافصاح عن جنسيات الضحايا.

إيطاليا: إصابة 56 شخصا في انفجار
أصيب 56 شخصا، على الأقل، بجروح، وانهار أحد الجسور جزئيا بسبب انفجار هائل وقع على طريق سريع قرب مدينة بولونيا شمالي إيطاليا
 

وكان هذا حادث سير منفصل عن حادث انفجار قاتل لشاحنة بصهريج وقع اليوم، الإثنين، أيضا في بولونيا شمال إيطاليا وأسفر عن مصرع شخصين، على الأقل، وإصابة 70 آخرين. وكانت حصيلة أولية قد أشارت إلى إصابة 56 شخصا.


#إيطاليا
#حادث سير

من عرب 48

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