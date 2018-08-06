مصرع 12 مزارعا إيطاليا في حادث سير

لقي 12 مزارعا مصارعهم وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الإثنين، في حادث سير جنوبي إيطاليا.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن الضحايا كانوا من عمال المزارع المهاجرين العائدين بشاحنة صغيرة من العمل اليوم.

واصطدمت الشاحنة الصغيرة التي كانت تقلهم بشاحنة تحمل الطماطم وجها لوجه، ما تسبب في انقلاب الشاحنة الصغيرة بالقرب من بلدة فوجيا.

ولم يتم الافصاح عن جنسيات الضحايا.

وكان هذا حادث سير منفصل عن حادث انفجار قاتل لشاحنة بصهريج وقع اليوم، الإثنين، أيضا في بولونيا شمال إيطاليا وأسفر عن مصرع شخصين، على الأقل، وإصابة 70 آخرين. وكانت حصيلة أولية قد أشارت إلى إصابة 56 شخصا.