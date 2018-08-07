روسيا: إنشاءُ مفاعل نوويّ لا ينضب ويُشكّل قفزة نوعيّة للغواصات

تمكنت شركة "روس أتوم" الروسية، من إنشاء مفاعل نووي يعمل بشكل دائم ولا ينضب، بهدف استخدامه كولد للوقود في الغواصات العسكرية، بحسب ما أعلنت الشركة في تقريرها السنوي الذي نشرته على موقعها الخاص، اليوم الثلاثاء.

وتكمنُ أهمية المفاعل النووي المذكور في أنه يحتوي على "قلب"، يضم مكونات الوقود النووي حيث تحدث التفاعلات النووية وتتولد الحرارة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في التّقرير أن "الوقود يكون في الغالب عبارة عن يورانيوم منخفض التخصيب"، ومع التفاعل المتسلسل يمكن الوصول إلى طاقة لا تنضب؛ ما سيعطي الغواصات النووية الروسية الطاقة الدائمة دون الحاجة إلى إعادة شحن الوقود النووي.

وقال القائد السابق لأسطول الشمال، الأدميرال فياتشيسلاف بوبوف، في تصريح صحافي، إن هذا الابتكار مهم جدا وضروري وسيشكل قفزة كبيرة بالنسبة للقوات البحرية الروسية خصوصا على مستوى الاستعداد القتالي للغواصات البحرية.

وأضاف بوبوف: "لإعادة شحن الغواصة النووية يتطلب الأمر شهرا، ومع هذا الابتكار سيعطي الحرية الروسية وغواصاتها الحرية والمزيد من المهمات العسكرية".