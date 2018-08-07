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زلزال قوي يضرب الساحل الشرقي لليابان

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 20:26

زلزال قوي يضرب الساحل الشرقي لليابان
زلزال أواسط حزيران الماضي (أب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال مسؤولون يابانيون إن زلزالا أرضيا قويا سطحيا ضرب الساحل الشرقي لليابان. ولم يصدر على الفور تحذير من وقوع تسونامي كما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو دمار.

وصرحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الهزة الأرضية وقعت صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي) وقدرت قوتها 5.6 ريختر.

وقالت إنها وقعت على عمق 12.1 كيلومترا، وكان مركزها 243 كيلومترا شرقي مدينة أوفوناتو.

وكانت المدينة قد شهدت دمارا بالغا بسبب زلزال بلغت قوته 9.0 على مقياس ريختر وتسونامي ضرب اليابان في عام 2011، وتسبب بمصرع أكثر من 18 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تقع فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وبالتالي فهي عرضة للهزات الأرضية والانفجارات البركانية.


#اليابان
#زلزال
#تسونامي

من عرب 48

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