ظريف: الولايات المتحدة فقدت ثقة العالم

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أنه بات من الصعب تصور إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعدما فقدت ثقة العالم فيها بسبب تقلب مواقفها، متحدثا غداة دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مجددا ضد طهران.

وقال ظريف عبر شبكة الأخبارالإيرانية الرسمية "تخيلوا التفاوض الآن، كيف سنثق بهم؟ أميركا تتذبذب بشكل دائم ولذا فلم يعد أحد يثق بهم الآن".

وجاءت تصريحات ظريف غداة فرض واشنطن حزمة أولى من العقوبات الاقتصادية على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأبدى ترامب استعداده لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق جديد يتناول جميع أشكال "سلوكها الضار" في المنطقة، وهو أمر رفضته طهران.

وقال ظريف "هناك فرق كبير هذه المرة. في السابق، لم يكن أحد يدعم إيران. لكن جميع دول العالم تدعمها الآن".