على خلفيّة الاحتجاجات المتزايدة: البرلمان الإيراني يعزل وزير العمل

عزلَ البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، وزيرَ التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، في أحدث تغيير في المناصب الاقتصادية الرئيسية بينما تُصارع الجمهورية الإسلامية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الذي يُعاني من ارتفاع معدل البطالة وانخفاض قيمة الريال إلى النصف منذ نيسان.

وصوّت 129 عضوا في البرلمان، بالموافقة على عزل ربيعي مقابل 111 صوتوا لبقائه في المنصب، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وكانت حكومة الرئيس حسن روحاني، قد عيّنت، في أواخر تموز، محافظا جديدا للبنك المركزي؛ في خطوة اعتُبرت تنازلا للمنتقدين المحافظين الذين يقولون إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن المشاكل الاقتصادية.

وفي كانون الأول، بدأت احتجاجات على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد وامتدت المظاهرات إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وقتل فيها 25 شخصا.

وتشهد البلاد منذ ذلك الوقت احتجاجات متفرقة لسائقي الشاحنات والمزارعين والتجار وتخللتها من حين لآخر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.