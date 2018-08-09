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أحمدي نجاد يطالب روحاني بالاستقالة

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 21:07

أحمدي نجاد يطالب روحاني بالاستقالة
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

طالب الرئيسي الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، من الرئيس حسن روحاني بتقديم استقالته، بحسب ما أوردته ووكالة "أسوشييتد برس" الأميركية مساء اليوم، الخميس.

وفي تسجيل مصور نشره على حسابه على موقع "تيليغرام"، الخميس، قال أحمدي نجاد إن الإيرانيين لا يثقون بروحاني. وقال "وجودك المستمر هو على حساب البلاد".

أدى انعدام اليقين الناتج عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، إلى تداعي الاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، ما أدى إلى موجة احتجاجات وصلة إلى العاصمة طهران.

وأمس الاربعاء صوت مشرعون إيرانيون لإبعاد وزير العمل في حكومة روحاني، وهو انتصار للمتشددين الذين يعارضون الرئيس وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأثار أحمدي نجاد الاهتمام منذ منعه في العام الماضي من خوض انتخابات الرئاسة.

 


#محمود أحمدي نجاد
#حسن روحاني
#أزمة اقتصادية
#الاتفاق النووي

من عرب 48

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