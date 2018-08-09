غرق 7 أطفال وامرأتين بقارب للمهاجرين قبالة سواحل تركيا

لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء غرق قارب كان يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين، قبالة سواحل ولاية آيدن، جنوب غربي تركيا.

وتوجهت فرق خفر السواحل التركي، إلى موقع الحادث في قضاء كوش أداسي في آيدن، عقب تلقيها بلاغا عن وقوعه.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن سفينة تقل مهاجرين غرقت قبالة الساحل التركي في بحر إيجة، مما أسفر عن مصرع سبعة أطفال وامرأتين.

وأشارت إلى أنه تم إنقاذ أربعة مهاجرين آخرين من القارب المطاطي الذي غرق صباح اليوم الخميس قبالة منتجع كوساداسي.

لم ترد معلومات عن جنسيات المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية بالقرب من كوساداسي.

وأوضح معمر اكسوي حاكم منطقة كوساداسي أنه تم انتشال الجثث ولم يتم العثور على مهاجرين آخرين.

وأكد عدم وجود مهاجرين مفقودين، استنادا إلى إفادات من تم إنقاذهم، علما أن العمليات تواصلت لساعات في محيط المكان.

ولا يزال العديد من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي، طمعا في الانتقال في النهاية إلى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر ازدهارا. يحاول آخرون عبور النهر الذي يمتد على طول الحدود البرية بين البلدين.