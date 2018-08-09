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غوتيريش يرشح رئيسة تشيلي السابقة لرئاسة مفوضية حقوق الإنسان

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 17:50

غوتيريش يرشح رئيسة تشيلي السابقة لرئاسة مفوضية حقوق الإنسان
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، رئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باتشيليت، على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اعتبارا من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأبلغ غوتيريش الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بهذا الاختيار، حيث يجب أن تصوت للمصادقة عليه، بحسب بيان للمنظمة الدولية لم يحدد موعدا لذلك.

الأمم المتحدة تعاني نقصا حادا في التمويل
غوتيريش يقول إن السبب الرئيسي في نقص الأموال هو عدم دفع الدول الأعضاء مستحقات المنظمة المالية في الوقت المحدد، مضيفا أنه طلب من الدول دفع حصصها فورا لميزانية المنظمة
 

وأضاف أنه أجرى مشاورات مع رؤساء المجموعات الإقليمية للدول الأعضاء بشأن تعيين باتشيليت، خلفا للأردني زيد بن رعد الحسين، حيث تنتهي ولايته، التي استغرقت أربع سنوات، نهاية الشهر الجاري.

وتولت باتشيليت رئاسة تشيلي لفترتين، الأولى بين عامي 2006 و2010، والثانية بين 2014 و2018.

وعينت باتشيليت، عام 2010، كأول مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتولت منصب وزيرة للدفاع في الحكومة التشيلية بين عامي 2002 و2004، ووزيرة للصحة بين 2000 و2002.

ويتطلب تعيين المرشح للمنصب مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو إجراء بروتوكولي، إذ لم يحدث أن رفضت الدول الأعضاء (193 دولة) ترشيحات الأمانة العامة.

 


#رئيسة تشيلي السابقة
#ميشيل باتشيليت
#الأمين العام للأمم المتحدة
#المفوضية السامية لحقوق الإنسان

من عرب 48

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