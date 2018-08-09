واشنطن تحذر طهران من إغلاق مضيق هرمز

قال جنرال أميركي يوم أمس، الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة عازمة على تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد مناورات بحرية إيرانية رأت فيها واشنطن تهديدًا.

وكانت إيران قد أجرت في أوائل آب/أغسطس عمليات بحرية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأتت تلك التدريبات في وقت تزداد التوترات بين إيران والولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات عليها.

وقال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، جوزيف فوتيل، لصحافيين إنه "من الواضح جدًا أنهم حاولوا أن يستخدموا تلك المناورات لكي يبعثوا لنا رسالة". وأضاف انّ النظام الإيراني أراد أن يثبت أنّ لديه "قدرات" عسكرية في مضيق هرمز الإستراتيجي.

وأشار إلى أنّ إيران تملك في هذه المنطقة ألغامًا وقوارب متفجرة وصواريخ دفاع ساحلي فضلا عن رادارات، غير أنه شدد على "أننا يقظون بشكل استثنائي، ونحن نراقب أي تغيير" في المنطقة.

وقال الجنرال الأميركي "إنّ إحدى مهماتنا الرئيسية هي ضمان حرّية الملاحة وحرّية التبادلات التجارية، وسنواصل القيام بذلك في كل أنحاء المنطقة".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد جدّد الشهر الماضي تحذيره من أنّ إيران يمكن أن تُغلق مضيق هرمز الإستراتيجي الذي يعتبر خط شحن حيويًا لإمدادات النفط العالمية. وقال مخاطبًا نظيره الأميركي، دونالد ترامب "لقد ضمنّا دائما أمن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار لأنك ستندم".