الهند: مصرع 27 شخصًا بسبب فيضانات

عرب ٤٨ / أ ف ب

لقيَ ما لا يقل عن 27 شخصا في ولاية كيرالا الجنوبية بالهند، مصارعهم، بفعل فيضانات شهدتها البلاد اليوم الجمعة، بحسب ما قاله مسؤولون.

وذكرت "فرانس برس" أن قوة الفيضانات دفعت الولايات المتحدة إلى توجيه تحذير لرعاياها بالبقاء بعيدا عن المناطق التي تشهد الفيضانات، لا سيّما في المنطقة الساحلية المشهورة بشواطئها المزروعة بأشجار النخيل، والتي تتعرض سنويا لأمطار موسمية، لكن الأمطار كانت غزيرة جدا هذا العام.

واستعانت كيرالا بالجيش في عمليات الإغاثة بعد هطول أمطار ليومين؛ أرغمت السلطات على فتح بوابات التحكم لـ24 خزانا لإخراج فائض المياه، وتشرد 20 ألف شخص وأقيم 260 مخيم إيواء، وعلق 57 سائحا بينهم 24 أجنبيا في تلال مونار.

وفتحت بوابات أحد الخزانات الخمسة الكبرى في منطقة ايدوكي الجبلية لأول مرة منذ 26 سنة.

وكتب مسؤول كبير في كيرالا في "تويتر": "تم فتح 24 خزانا حتى الآن وهذا أمر غير مسبوق ويدل على خطورة الوضع (...) على المقيمين عند المنحدرات تحت هذه السدود أن يتوخوا الحذر".

ونظرا إلى هذه الأوضاع نصحت السفارة الأميركية، يوم أمس الخميس، رعاياها، بتجنُّب المناطق المنكوبة وبالاطلاع على الإعلام المحلي لمعرفة آخر تطورات الأحوال الجوية.

وفرضت حكومة كيرالا التي تعد 33 مليون نسمة، حظرا على انتقال الشاحنات وسيارات السياح في إيدوكي.

وأدت الأمطار الموسمية التي تستمر من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر، الى مصرع أكثر من سبعين شخصا في هذه الولاية هذه السنة وأتلفت محاصيل قدرت بملايين الدولارات.

وتسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية، بمصرع أكثر من 700 شخص هذا العام، وقضى العام الماضي 1200 شخص.