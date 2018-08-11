الحرس الثوري يقتل 11 مسلحا غرب إيران

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إنه قتل 11 مسلحا وأصاب عدد آخر في كمين نصبه لهم بشمال غربي البلاد.

وقع القتال بالقرب من بلدة أوشنافية الكردية، في منطقة شهدت في السابق اشتباكات بين قوات إيرانية وانفصاليين أكراد، بالإضافة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش".

وحسب بيان صادر عن الحرس الثوري، فإن قوة برية تابعة للحرس الثوري تمكنت من القضاء على "خلية إرهابية" في شمال غربي إيران.

وأشار إلى أن الخلية كانت تعتزم التسلل إلى داخل البلاد عبر منطقة أشنوية الحدودية "للقيام بأعمال تخريبية وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد"ن على حد زعم الحرس الثوري.

وأوضح البيان أن الخلية وقعت في كمين اندلعت على إثره اشتباكات مع قوات الحرس الثوري أسفرت عن مقتل 11 مسلحا.

وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد وأجهزة الاتصال لدى المسلحين.

وينشب قتال من آن لآخر مع جماعات كردية إيرانية مسلحة تتمركز في العراق وكذلك مع متشددي تنظيم "داعش" بالقرب من الحدود الإيرانية مع العراق.

ووقع اشتباكان على الأقل بمنطقة الحدود الجبلية في تموز/يوليو الماضي وقتل خلالهما ما لا يقل عن عشرة من الحرس وثلاثة متشددين.

وفي 2017 شن متشددو تنظيم "داعش" هجمات منسقة على مبنى البرلمان الإيراني في طهران وضريح زعيم الثورة الإسلامية آية الله روح الله الخميني إلى الجنوب من العاصمة مما أسفر عن مقتل 18 شخصا.