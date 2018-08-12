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خامنئي يدعو لإنشاء "محاكم ثورية" للتصدي لحرب اقتصادية

تاريخ النشر: 12/08/2018 - 07:14

خامنئي يدعو لإنشاء "محاكم ثورية" للتصدي لحرب اقتصادية
روحاني وخامنئي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

ذكر التّلفزيون الرسمي الإيراني أن المرشد، علي خامنئي، دعا إلى إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" من محاكم جديدة، بعد أن قال رئيس السلطة القضائية إن الدولة تواجه "حربا اقتصادية" من أعدائها.

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ نيسان/أبريل الماضي، بسبب العقوبات الأميركيّة التي أعيد فرضها وسط زيادة الطلب على الدولار بين المواطنين الإيرانيين، الذين يحاولون حماية مدخراتهم. وارتفعت، أيضًا، تكاليف المعيشة ما أثار مظاهرات متفرقة احتجاجا على الاستغلال والفساد وهتف الكثير من المحتجين بشعارات مناوئة للحكومة.

وألقى البنك المركزي والسلطة القضائية بمسؤولية هبوط العملة والزيادة السريعة في سعر العملات الذهبية على من وصفهم بأنهم "أعداء".

وتقول السلطة القضائية إنّه جرى اعتقال أكثر من 40 شخصا، بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي في تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأشارت السلطة القضائية إلى أن الخصمين اللدودين، أي الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى السّعودية، المنافس الإقليمي، ومعارضين للحكومة يعيشون في الخارج، هم الذين يحرضون على الاضطرابات.

وذكر التلفزيون الرسمي أن رئيس السلطة القضائيّة، صادق لاريجاني، قال في رسالة لخامنئي إنّ الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعتبر "حربا اقتصادية"، ودعا إلى تشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.

وأضاف التقرير التلفزيوني أن خامنئي وافق على الاقتراح، وقال "غرض المحاكم يجب أن يكون إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة".

واقترح لاريجاني في رسالته، التي تلاها التلفزيون تشكيل محاكم ثورية إسلامية جديدة لمدة عامين، وتوجيهها بفرض أقصى عقوبة على من "يعطلون الاقتصاد ويدمرونه"، مضيفا أنه سيتم تقييد حقوق الاستئناف على الأحكام.


#خامنئي
#إيران
#العملة الإيرانية
#الاقتصاد الإيراني

من عرب 48

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