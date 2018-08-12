10 إصابات بإطلاق نار بمانشستر البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إصابة عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة مانشستر.

وأوضحت الشرطة أن حادث إطلاق نار وقع في ضاحية "موس سايد" على طريق كليرمونت بمدينة مانشستر، أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.

وأشارت الشرطة في بيان رسمي إلى أن الإصابات تتراوح ما بين طفيفة إلى خطيرة.

وقالت الشرطة إنها بعثت أفراد الشرطة الخاصة إلى المنطقة، وفرضت طوقا أمنيا لحين انتهاء التحقيقات حول الحادث، دون أن تفرج عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث ومنفذه.

وقالت مديرة التحقيقات ديبي دولي: "لحسن الحظ لا يبدو أن أي من الإصابات هناك خطورة على حياتها، ولا يزال أفراد الأمن يحاولون تحديد موقع إطلاق النار والمسؤول عن هذا الهجوم الخطير، عن طريق الحديث مع شهود العيان ومراجعة الدوائر التليفزيونية المغلقة".

من جانبها، قالت شرطة مدينة مانشستر في بيان لها إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أنهم ليسوا بحالة حرجة.

ووصفت إطلاق النار بـ"الهجوم الخطير"، موضحة أن الجروح لا تشكل خطرا على حياة المصابين.

ولم تشر سلطات المدينة إلى دوافع إطلاق النار، كما لم توضح هوية منفذيه بعد.

ويأتي إطلاق النار وسط تزايد جرائم الأسلحة النارية والسكاكين في بريطانيا التي أثارت دعوات لاتخاذ إجراءات حكومية في دولة تتسم بالسيطرة الصارمة على الأسلحة النارية.