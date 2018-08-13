ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال بإندونيسيا إلى 436 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية قبل أسبوع إلى 436 قتيلا، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال تصل إلى مئات الملايين من الدولارات في الأقل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للحد من آثار الكوارث، اليوم الاثنين، أن زلزال 5 آب/أغسطس الجاري، أودى بحياة 436 شخصا، ومعظمهم قضوا جراء انهيار بنايات.

وأضافت أن حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية والعقارات الأخرى وصل إلى ما لا يقل عن 5 تريليونات روبية (342 مليون دولار أميركي)، موضحة أن هذه الإحصاءات مؤقتة وقد ترتفع مع عمل مزيد من التقييم.

وأشارت الهيئة أيضا إلى أن إعادة الاعمار سوف تتكلف مئات الملايين من الدولارات.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر إلى تسوية آلاف المنازل بالأرض، كما دفع ما يصل إلى نحو 350 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الهيئة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية المكلفة إدارة الكوارث الطبيعية سوتوبو بورو نوغروهو "لا تزال فرق البحث والانقاذ تعمل على انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني والأراضي المنهارة".

وأعلن نوغروهو أن حصيلة قتلى الزلزال بلغت حتى الآن 436 قتيلا، وأكثر من ألف و300 جريح، ونحو 353 ألف نازح.

وكان شمال لومبوك الأكثر تضررا من الزلزال حيث حصد أرواح 374 شخصا وأجبر 137 ألفا على إخلاء منازلهم، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وينام معظم الذين دمرت بيوتهم تحت خيام أو في أكواخ بالقرب من أنقاض منازلهم أو في ملاجئ، وتتم رعاية الجرحى في مستشفيات ميدانية.

وتشكل الطرقات المقطوعة، وبخاصة في المناطق الجبلية الشمالية من الجزيرة، العائق الأكبر أمام توزيع المساعدات.

وأعلن نوغروهو مشاركة ثلاث مروحيات، إحداها تابعة للجيش، في عمليات إلقاء المساعدات لسكان المناطق المعزولة، وغالبيتهم بحاجة ماسة للأكل والشرب والفراش والأدوية.

وشعر السكان بمئات الهزات الارتدادية بلغت قوة إحداها 5,9 درجات الخميس الماضي، ما أثار حالة من الهلع في الملاجئ.

وكانت السلطات أشارت في وقت سابق إلى إصابة 13 ألف شخص بجروح وإجلاء 387 ألف شخص.

وقال نوغروهو إن تراجع عدد النازحين مرده قضاء كثر يومهم في منازلهم وحدائقهم وعودتهم إلى الملاجئ ليلا، فيما قرر آخرون العودة إلى منازلهم بشكل دائم.