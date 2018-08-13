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خامنئي: لا حرب ولا مفاوضات مع واشنطن

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 17:12

خامنئي: لا حرب ولا مفاوضات مع واشنطن
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أعلن المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، اليوم الإثنين، أنه لن يكون هناك حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة.

وكتب خامنئي على موقعه الرسمي على "تويتر" بالإنجليزية "يتحدث مسؤولون أميركيون بشكل سافر مؤخرا عنا. عن العقوبات والحرب والمفاوضات".

وأضاف "دعوني أقول بضع كلمات للشعب بهذا الصدد: لن يكون هناك حرب، ولن نتفاوض مع الولايات المتحدة".

ووسط تكهنات حول دفع طهران إلى طاولة المفاوضات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فإن إيران تعلن رفضها الدخول في مفاوضات جديدة، باعتبار أن الولايات المتحدة ليست شريكا جديرا بالثقة، حيث تتهمهما إيران بخرق ما تعهدت به في الاتفاق.


#علي خامنئي
#الاتفاق النووي

من عرب 48

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