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إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 20:40

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن انهيار جسر للطريق السريع في جنوى، اليوم الثلاثاء، أدى إلى "مقتل 30 شخصا" على الأقل.

وقال في تصريح صحافي من كاتانيا في صقلية "أشكر رجال الإطفاء والإسعاف والمتطوعين الذين تدخلوا منذ اللحظة الأولى وما زالوا يحفرون لإنقاذ الأرواح، لكن للأسف فإن نحو ثلاثين شخصا لقوا مصرعهم فضلاً عن عدد كبير من الإصابات الخطيرة".

وأضاف "أتعهد أمام الإيطاليين تحديد مسؤوليات الكارثة غير المقبولة، لأنه ليس من الممكن أن يلقى أشخاص حتفهم بهذا الشكل عام 2018".

وقال سالفيني أيضا "لقد عبرت هذا الجسر مئات المرات، لكنني الآن سأبذل كل ما في وسعي لأحصل على أسماء المسؤولين السابقين والحاليين. من غير المقبول الموت بهذه الطريقة في إيطاليا".

وأثار زعيم حزب الرابطة (أقصى اليمين) مسألة الاستثمارات اللازمة للتعامل مع الحالات المتداعية للعديد من البنى التحتية.

وأوضح في هذا السياق "هناك مناطق في إيطاليا بحاجة إلى أن تكون آمنة، وإذا كانت هناك التزامات خارجية تمنعنا من إنفاق الأموال التي نحتاجها لسلامة المدارس والطرق السريعة، فسيتعين علينا طرح سؤال حول الاستمرار في احترام هذه الالتزامات أو وضع سلامة الإيطاليين فوق أي اعتبار آخر، من الواضح أنني اخترت الخيار الثاني".

 


#ماتيو سالفيني
#انهيار جسر
#إيطاليا
#جنوى

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

إيطاليا: 30 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر وعمليات الإنقاذ مستمرة

من عرب 48

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