أستراليا: التحاق أول مسلمة بمجلس الشيوخ

حظيت السيدة مهرين فاروقي، اليوم الأربعاء، بمقعدٍ في مجلس الشيوخ الأسترالي، لتكون بذلك أول امرأة مسلمة، تنضمّ للمجلس.

وعيّن المجلس فاروقي، وهي من أصول باكستانية، لمقعد شاغر به، لتمثل حزب الخضر الذي تنتمي إليه عن منطقة "نيو ساوث ويلز".

ويأتي تعيين فاروقي، في الوقت الذي يُواجه فيه عضو آخر بالمجلس وهو، فريغر أنينغ، انتقادات لاذعة بسبب مطالبته بمنع المهاجرين المسلمين من دخول البلاد، إذ إنه دعا بالأمس إلى "حل نهائي" للهجرة والعودة إلى سياسة "أوروبا البيضاء" التي تشجع على استقبال الأوروبيين المسيحيين فقط.

بدورها، انتقدت فاروقي، آننينغ، ووصفته في حديث مع صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم، بأنه "مُحرض على الكراهية"، مُشيرة إلى أن "تجار الكراهية، من أمثال أنينغ، لن يتوقفوا عن مهاجمة غير البيض، من أجل زرع الانقسام في بلادنا من أجل مصالحهم السياسية الضيقة".

وكانت فاروقي قد انتقلت إلى العيش في أستراليا من باكستان عام 1992، وتميزت في العمل الهندسي والأكاديمي، ولعبت دورا مهما في تطوير مشروعات حيوية للبنية التحتية في أنحاء البلاد، وسبق أن عملت على مدار 25 عاما مهندسة مدنية ولها العديد من الإسهامات الأكاديمية وعملت بعدة شركات استشارية ومؤسسات تعليمية في أستراليا، واقتحمت مؤخرا معترك العمل السياسي حيث أصبحت أول مسلمة أيضا تدخل برلمان "نيو ساوث ويلز" وذلك في 2013، قبل التحاقها بمجلس الشيوخ اليوم.