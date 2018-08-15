  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تركيا تتخذ إجراءات موازية ردا على التهديدات الأميركية

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 08:01

تركيا تتخذ إجراءات موازية ردا على التهديدات الأميركية
أميركا وتركيا سجال سياسي وتصعيد اقتصادي (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن أنقرة قررت زيادة التعريفة الجمركية على بعض الواردات الأميركية، وذلك ردا على إجراءات واشنطن والتهديدات بفرض المزيد من العقوبات على تركيا.

وفرضت تركيا، اليوم الأربعاء، رسوما جمركية إضافية بنسبة 100 في المئة على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، إن تركيا "ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية"، و"ستصنع وتصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بالعملات الأجنبية".

وللوقوف ضد هذه الهجمات، أوضح إردوغان أنه سيتم العمل على صعيدين اثنين للتعامل مع هذه الإجراءات، الأول اقتصادي، والآخر سياسي.

بالمقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة حذرت تركيا بأنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح قس أمريكي، وذلك في نزاع زاد التوتر في العلاقات بين البلدين.

جاءت الرسالة الصارمة بعد اجتماع جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض سرا مع السفير التركي سردار كيليج بشأن قضية القس الإنجيلي أندرو برانسون. وقال مسؤول أميركي رفيع إن بولتون حذره من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "لم يحدث أي تقدم" حتى الآن بخصوص قضية برانسون.

وأضاف: "ستظل الإدارة حازمة للغاية في هذا الشأن. الرئيس ملتزم مئة بالمئة بإعادة القس برانسون إلى الوطن وإذا لم نشهد أي تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وذكر المسؤول أن الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية، وقال "سوف يستمر الضغط إذا لم نحصل على نتائج".

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاز برانسون بالإضافة إلى تباين المصالح في سورية. وضاعف ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية الأسبوع الماضي مما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية.

 


#تركيا
#أميركا
#ترامب
#إردوغان
#القس الأميركي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع 10 مسنات في حريق جنوبي تشيلي
مصرع 10 مسنات في حريق جنوبي تشيلي

2018-08-15

الحريري يرفض عودة العلاقات اللبنانية السورية لمستواها الطبيعي
الحريري يرفض عودة العلاقات اللبنانية السورية لمستواها الطبيعي

2018-08-15

أميركا تهدد: الإفراج عن القس برانسون أو التصعيد ضد تركيا
أميركا تهدد: الإفراج عن القس برانسون أو التصعيد ضد تركيا

2018-08-14

الأكثر قراءة

إيطاليا: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي

إيطاليا: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي

2018-08-14
شرطة لندن: الدهس قرب البرلمان ذو صلة بالإرهاب

شرطة لندن: الدهس قرب البرلمان ذو صلة بالإرهاب

2018-08-14
الناصرة:

الناصرة: "التجمع" للعضوية ولا مرشح توافقيا للرئاسة حتى الآن

2018-08-14
أدلة جديدة تؤكد: تجربة نووية إسرائيلية بالتعاون مع نظام الأبرتهايد

أدلة جديدة تؤكد: تجربة نووية إسرائيلية بالتعاون مع نظام الأبرتهايد

2018-08-14
الرابع خلال 24 ساعة: مصرع عامل بصعقة كهربائية

الرابع خلال 24 ساعة: مصرع عامل بصعقة كهربائية

2018-08-14