فرنسا مُستعدة "للمساهمة بحفظ الأمن على طول الحدود الأردنية - السورية"

أكّد بيان صدر عن قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرضَ خلال محادثة هاتفية، مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، "مساهمةً فرنسيةً في حفظ الأمن على طول الحدود السورية الأردنية".

وأشار البيان إلى أن المحادثة بين الرئيسين تطرقت إلى عدة مسائل إقليمية، لا سيّما الوضع السوري ومكافحة الإرهاب، فقد تم التشاور بالوضع في جنوب البلاد وفي محافظة إدلب، إضافة إلى مسألة عودة اللاجئين التي يجب أن يواكبها المجتمع الدولي وفق شروط آمنة.

وجاء في البيان أن ماكرون "تحدث مع العاهل الأردني في مسألة مكافحة الإرهاب وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية في إطار التحالف الدولي (...) وأعلن مساهمة فرنسية في حفظ الأمن على طول الحدود السورية الأردنية".

ووجه ماكرون دعوة إلى العاهل الأردني لزيارة فرنسا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق البيان الذي أكد كذلك أن ماكرون قدم تعازيه إلى العاهل الأردني إثر مقتل ستة عناصر من قوات الأمن الأردنية في اعتداء وصفته السلطات الأردنية بالإرهابي في منطقتَي الفحيص والسلط.