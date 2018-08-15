  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

لندن: بريطاني من أصل سوداني دهس 3 مشاة

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 15:25

لندن: بريطاني من أصل سوداني دهس 3 مشاة
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن سائق المركبة التي صدمت عددا من المشاة قرب البرلمان البريطاني وحاجزا أمنيا، هو من أصل سوداني، ويقيم في برمنغهام.

ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء أن المشتبه به الذي صدمت سيارة كان يقودها الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني في اعتداء يرجح ان يكون إرهابيا هو بريطاني من أصل سوداني يقيم في برمنغهام.

وكان قد أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما دهست مركبة أشخاصا على دراجات هوائية، قبل الاصطدام بالحواجز خارج مجلس اللوردات في وقت مبكر من صباح أمس، الثلاثاء، الأمر الذي أثار شبهات بأن الحديث عن "عملية دهس إرهابية".

واعتقل سائق السيارة في المكان، وهو بريطاني يبلغ من العمر 29 عاما ذكرت الصحف أنه يدعى صالح خاطر.

وبينما أكد قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو إن المشتبه به غير معروف لدى أجهزة الاستخبارات، أشارت صحيفة "ذي تايمز" إلى أنه معروف لدى الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن خاطر يدير متجرا في برمنغهام، وقد تلقى تعليمه في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، نقلا عن صفحته في موقع "فيسبوك".

وأكدت الشرطة الثلاثاء أنها تجري عمليات تفتيش في عنوانين في المدينة إضافة إلى عنوان في نوتنغهام القريبة.


#لندن
#البرلمان البريطاني
#صالح خاطر

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع 23 بينهم 22 تلميذا إثر غرق قاربٍ قرب السودان
مصرع 23 بينهم 22 تلميذا إثر غرق قاربٍ قرب السودان

2018-08-15

أفغانستان: مقتل 25 شخصا في تفجير انتحاري في كابُل
أفغانستان: مقتل 25 شخصا في تفجير انتحاري في كابُل

2018-08-15

الفيضانات تودي بحياة 22 طفلا في السودان
الفيضانات تودي بحياة 22 طفلا في السودان

2018-08-15

الأكثر قراءة

إيطاليا: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي

إيطاليا: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي

2018-08-14
الناصرة:

الناصرة: "التجمع" للعضوية ولا مرشح توافقيا للرئاسة حتى الآن

2018-08-14
شرطة لندن: الدهس قرب البرلمان ذو صلة بالإرهاب

شرطة لندن: الدهس قرب البرلمان ذو صلة بالإرهاب

2018-08-14
أدلة جديدة تؤكد: تجربة نووية إسرائيلية بالتعاون مع نظام الأبرتهايد

أدلة جديدة تؤكد: تجربة نووية إسرائيلية بالتعاون مع نظام الأبرتهايد

2018-08-14
الرابع خلال 24 ساعة: مصرع عامل بصعقة كهربائية

الرابع خلال 24 ساعة: مصرع عامل بصعقة كهربائية

2018-08-14