لندن: بريطاني من أصل سوداني دهس 3 مشاة

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن سائق المركبة التي صدمت عددا من المشاة قرب البرلمان البريطاني وحاجزا أمنيا، هو من أصل سوداني، ويقيم في برمنغهام.

ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء أن المشتبه به الذي صدمت سيارة كان يقودها الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني في اعتداء يرجح ان يكون إرهابيا هو بريطاني من أصل سوداني يقيم في برمنغهام.

وكان قد أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما دهست مركبة أشخاصا على دراجات هوائية، قبل الاصطدام بالحواجز خارج مجلس اللوردات في وقت مبكر من صباح أمس، الثلاثاء، الأمر الذي أثار شبهات بأن الحديث عن "عملية دهس إرهابية".

واعتقل سائق السيارة في المكان، وهو بريطاني يبلغ من العمر 29 عاما ذكرت الصحف أنه يدعى صالح خاطر.

وبينما أكد قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو إن المشتبه به غير معروف لدى أجهزة الاستخبارات، أشارت صحيفة "ذي تايمز" إلى أنه معروف لدى الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن خاطر يدير متجرا في برمنغهام، وقد تلقى تعليمه في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، نقلا عن صفحته في موقع "فيسبوك".

وأكدت الشرطة الثلاثاء أنها تجري عمليات تفتيش في عنوانين في المدينة إضافة إلى عنوان في نوتنغهام القريبة.