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الهند: ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات والسيول إلى 87

تاريخ النشر: 16/08/2018 - 18:05

الهند: ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات والسيول إلى 87
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أعلنت مصادر رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية "كيرلا" جنوب غربي الهند، إلى 87 شخصًا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات الناجمة عنها منذ 8 آب حتى اليوم، بفيضان الأنهار وحدوث انهيارات في السدود والطرق، وجرف المنازل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هندوستان تايمز".

(أ ب)

وذكرت إدارة الكوارث الهندية، أمس الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في "كيرلا"، ارتفعت إلى 45.

وطلب رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، من وزارة الدفاع تسريع عمليات الإنقاذ والإجلاء في الولاية.

يُذكر أن موسم الأمطار الكثيفة بالولاية، يبدأ في حزيران، ويستمر حتى أيلول من كل عام، وترافقه منذ سنوات فيضانات وانهيارات أرضية تتسبب في تشريد الآلاف.


 


#الهند
#كيرلا
#السول
#الفيضانات

من عرب 48

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